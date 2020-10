Valgusmeister püüdis pildile eestlaste näod aastast 1845

Vanemuise teatri valgusmeistri Imbi Mälgu salahobi on juba aastaid fotograafia. Kuna üldiselt teatakse, et Mälk pildistab, kutsuti ta sel suvel appi lavastusele “Keisri usk” tunnuspilte tegema. Temalt oodatud lihtsate reklaamfotode asemel on nüüd tulemus 30 fotost koosnev sari Tartu näitlejatest. See sobib oma esteetika poolest hoopis teise ajas­tusse.