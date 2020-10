Mind on kasvatatud järgima aforismi “Kui midagi tarka öelda pole, siis vaiki” ja nii olen püüdnud moka maas hoida, isegi kui teema põletab seestpoolt nii, et lööks küüned endalegi sisse. Ei saa jätta nentimata, et ükski Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) vaenulik sõnavõtt ei jäta mind külmaks ja paneb alati seest keerama. Ropud sõnad tikuvad vägisi üle huulte ja käsi tõmbub rusikasse. Küll sain mingil hetkel aru, et see ongi meie konservatiivide ehk vanameelsete (nõnda ütleb sünonüümisõnastikki) eesmärk: keksida õhkõrnal piiril, mille taga on terminid “vihakõne”, “vihkamine”, “diskrimineerimine”.