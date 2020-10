Kohus lubab Paikuse politseikooli autodroomi laiendada

Pärnu linnavalitsuse ehitusloa tühistamiseks esitas Tallinna halduskohtule kaebuse kuus inimest. Mullune ehitusluba andis rohelise tule Paikuse politseikooli kinnistul olemasoleva õppesõiduraja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, drenaaži, müratõkkeseina ja välisvalgustuse rajamiseks.

Tunamullu oli linnavõim andnud sellele Kooli 12 kinnistule projekteerimistingimused õppesõiduraja ümberehituseks ja laiendamiseks. Tallinna halduskohus tõi esile, et tegemist on kehtiva haldusaktiga, millest lähtumine linnale endalegi kohustuslik. Detailplaneeringu menetlus poleks taganud kohtu hinnangul kaebajatele rohkem kaitset ega lahendanud lisaküsimusi, mis võinuks tekkida.

Kaebajad tõstatasid kohtumenetluses küsimuse, kas ehitusluba on kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb selles kandis ette aedlinnale iseloomulikku elukeskkonda. Kohus leidis, et nagu kaebajatel on õigus elada aedlinnas, on sisekaitseakadeemial õigus kasutada oma maad üldplaneeringus ette nähtud eesmärgil: riigikaitselisel otstarbel. “Kumbagi tingimust ei saa tõlgendada sedavõrd laialt, et teine tingimus muutuks sisutuks,” märkis halduskohus.

Kohus, võttes arvesse sisekaitseakadeemia pikaajalise õppetegevuse tähtsat rolli alevi tõmbetegurina, ei nõustunud, et politseikooli rajatised ei ühildu väljakujunenud elukeskkonnaga. Peale selle ei kaldutud kohtu hinnangul projekteerimistingimustega üldplaneeringust kõrvale sel viisil, et oleks võimalik kehtivaid projekteerimistingimusi täielikult eirata ja sel alusel ehitusloa andmisest keelduda.

Kaebajad leidsid, et pidanuks kaaluma autodroomi rajamist mujale.

Kohtu selgituse järgi ei saa omavalitsus aga keelduda ehitusloa andmisest põhjusel, et isikul on võimalik soovitud ehitist rajada mõnele muule tema omandis kinnisasjale. “Linn saab kaaluda ja kontrollida, kas ehitis on lubatud hoonestusalas ja kas ehitise asukoht kinnistul on piirinaabrite huvisid arvestades põhjendatud,” selgitas kohus. “Sisekaitseakadeemia või laiemalt riigi otsus, kus otsustatakse sisekaitsetöötajaid treenida ja nende praktilisi harjutusi teha, on poliitilise valiku ja otstarbekuse küsimus, kuhu kohus ei saa sekkuda.”

Kohus toonitas, et Pärnu linnavalitsus peab kasutusluba menetledes olema erakordselt hoolikas, kaasama puudutatud isikud ja haldusorganeid ning põhjalikult käsitlema elanike muresid.

Tallinna halduskohus arutas ehitise kasutamise ajal kostma hakkava müra ülegi, sealhulgas ajal, kui samal ajal kasutatakse juba olemasolevaid objekte: väiksemat autodroomi Pärnu jõe ääres ja lasketiiru.

Kohus selgitas, et ehituslubagi käsib enne kasutusloa taotlemist mürauuringu teha. Kui müra ületab piirnorme, tuleb kasutada vajalikke meetmeid selle vähendamiseks. Õigusemõistja rõhutas, et kaebajatel on õigus tulevikus nende nõuete täitmist nõuda.

Kohus nentis, et esialgse autodroomi ettenähtud müratõkkeid pole siiamaani ehitatud. “Seetõttu kohus mõistab kaebajate kartust, et uue autodroomiala lisandumisega võib müraprobleem veelgi süveneda,” edastas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Uue autodroomiga tulevikus kaasneda võivat müra tuleks õigusemõistja arvates aga lahendada alles kasutus-, mitte ehitusloa menetluses. Pole ju võimalik veel kaljukindlalt öelda, et lisamüra tingimata tekib.

Kohus märkis, et kaebajatel on juba praegu võimalik taotleda linnavõimult või terviseametilt nii olemasoleva autodroomi kui lasketiiru kasutustingimuste ja müra järelevalvet.