Pärnumaa sotsiaaldemokraatide juhatus toetab mitmekesist koolivõrku. Peame oluliseks, et meil ei oleks hariduslikke umbteid ning igas eas ja igalt tasemelt oleks võimalik haridusteed jätkata.

Arvestades asjaolu, et Pärnu linn tahab liita PTG Pärnumaa kutsehariduskeskusega (PKHK), muretseme, mis saab gümnaasiumiharidusest Pärnu maakonnas tervikuna. Me ei pea õigeks Pärnu linna soovi liita PTG, kus praegu 536 õpilast ja kellest ligikaudu 45 protsenti tuleb väljastpoolt Pärnu linnapiiri, PKHKga, ilma et sellel teemal oleks arutatud ja kokkulepe saavutatud Pärnumaa teiste omavalitsustega.