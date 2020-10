Küünis esietendub hümn tärkavale armastusele

“Abort” on kummaline, võiks koguni öelda, et nõiduslik lugu. Me ihkame olla vabad, kuid meid piiravad kaitsvad ruumid ja kohmakad kehad. Maailm kipub meid lahterdama. Kuidas leida oma väike õnn ja kui suur on loobumise hind, kui soovime, et asjad jääksid igavesti nii, nagu nad just parasjagu on?