Rain Jung: Parim linn on pärnakate ühishuvi

Meie siin Pärnumaal oleme siiski väga tagasihoidlikud oma arvamuse väljendamisel. Seda ka kõige selle kohta, mis puudutab elukeskkonda. Just teie, Pärnu linna elanikud, olete need, kellest tegelikult sõltub, milliseks linna tulevik kujuneb ja kui mugav on meil siin elada, töötada ja aega veeta. Kutsun teid kõiki üles julgemalt kasutama oma kodanikuõigust tuua esile puudusi, esitada ettepanekuid ja märkusi kõige selle kohta, mida peate oluliseks. Probleemide teadvustamine ja nende õige lahendamine on omavalitsuse arengu tegelik mootor.