Pärnu jalgpalliklubi treeneri lepingut pikendati

“Aga miks mitte?” oli Prins lepingupikenduse põhjustest kõneldes resoluutne. “Eks vaatame, mis siin hooaja lõpp toob, aga poistel on võime heal tasemel mängida ja veelgi areneda. Proovime klubina üha enam kasvada ja mulle see keskkond sobib.”

PJK president Raio Piiroja märkis, et lepingupikendus rõõmustab. “Igor on väga head tööd teinud, ta on tipptasemel treener,” põhjendas ta.