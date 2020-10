Kuivõrd suudan nendel kihutamistest – punn põhjas on 25 kilomeetrit tunnis arvestatav kiirus! – mööda vaadata, ajab närvi elektritõukerataste parkimine. ​Pigem on see reegel kui erand, et need jäetakse valesse kohta. Bolti kodulehtki teatab: teeninduspiir­konnas võid tõukeratta parkida kuhu iganes! Tundub, et teenuse tarbijad on võtnud seda sõna-sõnalt.