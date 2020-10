Artiklit kirjutama ajendas abilinnapea Varje Tipu artikkel “Hirmul on suured silmad ehk Asendame kartmise koostööga”. Ettepanek on tervitatav, sest ühisosa leidmine aitaks jõuda optimaalse otsuseni.

Olen nõus arvamusega, et vastuseisjad ei pruugi eriti tunda käimasoleva vaidluse üht pooltest ehk kohalikku kutsehariduskeskust. Aga kas volikogu liikmed tunnevad mõlemat poolt piisavalt, et erakondlikust kuuluvusest olenemata teha õige otsus? Järgnev mõtteavaldus on katse otsida ühisosa.