Pärnu noored arutlesid kodulinna võlu ja valu üle

Seejärel toimusid aruteluringid, kus pandi kirja nii see, mis on Pärnus hästi, kui ka see, mis puudu. Noorte hinnangul napib siin näiteks prügikaste, mille tagajärjel kannatab linna puhtus. Hea küljena mainiti, et Pärnus leidub väga palju rohealasid, on mitu noortekeskust ja mobiilne noorsootöö.

Sügiskoolituse viimase tegevusena toimus õpilasesinduste ümarlaud, kus noored arutasid oma kooli häid ja halbu külgi. Kokkuvõtvalt on noorte meelest suurim probleem on õpilaste motivatsioonipuudus. Samuti ei liigu mõnes koolis info õpilasesinduste liikmete vahel, mis takistab esinduste korralikku toimimist. Hea on aga see, et Pärnu linna osas õpilasesindustes töö sujub: meeskonnavaim on olemas, juht on pädev, koolis leidub toetavaid õpilasi, kes küll ei osale esinduse töös, kuid aitavad ikkagi.