Kullakarva maius aitab haigused eemale peletada

Mee tervislikest-ravivatest omadustest on kuulnud ilmselt igaüks. Küll on lapsena joodud mee-piimajooki, et tuleks parem uni, segatud magusat tee sisse või ampsatud lusikaga otse purgist. Levinud on teadminegi, et mesi aitab leevendada hingamisteede ja külmetushaiguste tunnuseid nagu kurguvalu ja köha. Kullakarva maiustus peidab endas veel palju muid raviomadusi.