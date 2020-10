Suplusvee kvaliteeti hinnatakse viimase nelja aasta suplushooajal võetud proovide alusel. Enterokokid ja kolibakterid on rahvusvaheliselt tunnustatud indikaatorid fekaalse reostuse määramisel. “Sellise hindamise eesmärk ei ole pakkuda reaalajas suplusvee kvaliteedi andmeid, vaid pikaajalist hinnangut, mis näitab, kui stabiilne on vee kvaliteet, ja mille põhjal on võimalik hinnata oodatavat suplusvee puhtust ka algaval suplushooajal,” selgitas terviseameti Lääne regiooni vaneminspektor Laura Kikkas.