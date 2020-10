Motosportlased kihutasid pjedestaalile

“Positiivne on, et vaatamata kevadel ära jäänud kahele võistlusele suudeti hooaeg päästa ja oktoobris saime kihutada kolmel kestuskrossil,” rääkis Paikuse motoklubi eestvedaja Toivo Nikopensius. “Kuigi lätlasi ja leedukaid siia ei tulnud ja Soomet esindas vaid meie klubi värvides võistlev Vesa Lindholm, osales kõigil etappidel tugevalt üle 100 eestlase. Rõõmu teeb, et Pärnumaal on kestuskross hakanud taas populaarsust koguma, sel aastal lisandusid Pärnu ja Paikuse motoklubidele Almaca ja Tihemetsa tiimi sõitjad.”