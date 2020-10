Riigikohus päästis vabaühenduse PRIA hiigelnõudest

Kohalike rannakalurite elu ei ole alati meelakkumine. Üks muresid on näiteks see, et räimehooaeg on lühike, sel ajal tuleb kala nagu muda ja turul leidub pakkujaid palju. Hinnadki on seetõttu madalad, sest kokkuostjad teavad: nad saavad kõrgemat hinda nõuda. Kui kala seisma jääb, rikneb ta äärmiselt kiiresti.