Neljandat aastat järjest toimuvat võistlust korraldab Mihkel Lembit, kes juhendab noori Niidupargi kergejõustikuklubis. Teeneka treeneri sõnutsi on kõige kõvem tegelane, kes suvepealinna saabub, 2001. sünniaastaga ukrainlane Myhaylo Kokhan, U18 maailmarekordi omanik.

“Meeste seas paneb juba 77 meetrit ja on maailma kuues,” teadis Lembit. “Suvel käis juba Rannastaadionil, nüüd tahab tagasi tulla ja teha U20 vanuseklassi maailmarekordi, mis kuuekilose vasaraga on 87 meetrit. See vend virutab umbes 90 meetrit – müstika!”