Kontserdimajas võistlevad noortekoorid

“Arusaadavalt pidime tegema oma ridades korrektiive, sest paljudel kooridel on vahetult proove teha olnud lausa võimatu või vähemalt ülikeeruline. Aga on siiski viis südikat noorte segakoori, kes on leidnud võimaluse valmistuda ja konkursil osaleda,” rääkis Eesti kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner.

Noortekoorid võistlevad kahes kategoorias ja kohustuslikud laulud on Tormise loomingust. Üles on rivistatud mullune võitja Sütevaka noortekoor, Rapla gümnaasiumi noortekoor Riinimanda, Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi ja Tallinna reaalkooli segakoor, Saaremaa ühisgümnaasiumi noortekoor Kreedo.

Koorifestivali kunstiline juht Janne Fridolin rõhutas Tormise muusika tähtsust rahvusvahelisel koorimuusika maastikul: “Helilooja Veljo Tormis on oma lauludega pugenud paljude muusikasõprade südametesse. See ei ole nii ainult Eestis. Ka väljaspool meie riiki peetakse temast väga lugu, tuntakse ja lauldakse rohkesti tema teoseid. Tormise looming, mis on ühelt poolt komponeerimise tipp ja teisalt südamelähedane juurte puudutus, on olnud käivitav jõud kooridele, koorilauljatele ja dirigentidele läbi aastakümnete. Täna laulame Tormise auks regilaulu ja rahvalauluseadeid, tehes sellega sügava kummarduse helilooja 90. sünniaastapäevale.”