Riigieelarves on investeeringuid 963 miljoni euro eest, kirjutab Maris Lauri ja lisab: "Igaüks saab aru, et 963 miljonit ei võrdu 1,9 miljardiga, vahe on üle kahe korra." FOTO: Arvo Meeks

See, et valitsus tehtud eelarve kava kiidab ja opositsioon vigu otsib ja laidab, on tavapärane kõikjal. Nii ongi normaalne, sest valitsuse ja opositsiooni prioriteedid erinevad. Siiski on Eestis seekord midagi täiesti teisiti. Tundub nimelt, et valitsus räägib eelarvest, mida keegi teine pole näinud.