Maria talus kõlab hingedepäeva muusika

Hingedekuu esimese päeva pärastlõunal astuvad publiku ette Musica Hymnise kontserdisarja korraldaja tšellist Allar Kaasik, sopran Kädi Plaas ja külalisena Čiurlionise keelpillikvartett Leedust. Kavas on Beethoveni ja Bachi, Oginski, Čiurlionise, Grigorjeva, Tormise ja Singi looming.

Poolsada aastat tagasi moodustatud Čiurlionise keelpillikvarteti koosseis on noorenenud. Kollektiiv on oodatud esineja rahvusvahelistel festivalidel, esitades muusikat barokist uusajani ning tutvustades Leedu heliloojate loomingut. “Saime Baltimaades ainulaadse kvarteti kontserdile esinema ainuüksi seepärast, et nende plaanitud esinemine Hiinas jäi ära,” rääkis Allar Kaasik.