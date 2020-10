Seni üksi harjutanud Timmo Jeret sai endale abiks tuntud treeneri

Jereti jutu järgi tuli treeneri võtmise soov temalt endalt. “Mitte ainult sellepärast, et Hawaii terendab, vaid eelkõige tundsin, et igav ja rutiinne oleks vastu minna uuele aastale enda lähenemisega olenemata sellest, et tegelikult asi töötas. Selles suhtes mul endale etteheited puudusid,” lausus Eesti triatlonimaastikul ühe suurema teabepagasiga mehega koostööd alustanud Jeret.

“Seni olen toimetanud üksinda, siit-sealt saanud näpunäiteid, kuid süvitsi minemata. Eks mulle ole vihjatud, et võiksin endale kellegi appi võtta, kuid siiani ma treenerist puudust ei tundnud. Äärmiselt huvitav oli enda teadmistega eksperimenteerida,” rääkis Jeret. “Kuna teen sporti muu elu kõrvalt, tundus ebamugav mõte, et keegi hakkab mind suruma piiridesse, mida millal teha. Praegu usun, et ma olen selleks valmis ja ma tahan seda.”

Et trenniks on põhitöö kõrvalt aega keeruline näpistada, kujuneb Jereti arvates võtmekohaks see, kuidas kasutada aega senisest palju efektiivsemalt.

Pärnumaa raudmees plaanib nüüd paar kuud treeningutel kergemalt võtta ega kipu võistlema. Peagi tuleb aga hakata koostama põhjalikke treeningplaane tuleva aasta oktoobris toimuvaks Hawaii Ironmaniks.