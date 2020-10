Galerii ⟩ Kontserdimajas laulsid võistu noortekoorid

Konkurss-festival pidi algselt toimuma märtsis, kuid vahetult enne festivali kehtestati Eestis koroonivaviiruses tingitud eriolukord ja nii lükkus kooride mõõduvõtmine sügisesse. Nüüdki olid mitmed korid sunnitud osalemisest loobuma, kuna proovide tegemine oli kas väga keeruline või lausa võimatu. Mitme koori koosseisud olid aga uueks õppeaastaks niipalju muutunud, et ettevalmistusega tuli paratamatult uuesti otsast alustada.

Festivali kunstiline juht Janne Fridolin märkis tabavalt, et sellises olukorras on ilmselgelt kõik osalenud koorid, lauljad ning dirigendid juba enne lavalaudadele astumist võitjad.

Žürii esimees Heli Jürgensoni tõdes rõõmuga, et niikaua kui meil on kõrgetasemelisi koolikoore, on meil laulupeo järelkasvuga olukord lootusrikas. Ta innustas koore hoidma oma repertuaaris Tormise muusikat ja pidama hoolikalt kinni helilooja nooti kirjutatud juhistest.