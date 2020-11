“Kuna tulemusi saab veel lisada, siis usun, et 50 osalejat lisandub ja saame kokku ilusa numbri ehk 700 tuuri,” rääkis jooksu peakorraldaja Vahur Mäe. “Arvestades seda, et praegu toimub ka väiksemaid kogukondlikke spordiüritusi, on see number väga hea.”