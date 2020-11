Prügi sortimise oskust peab toetama süsteem, mis lubaks meil kõigil jäätmed liigiti mugavalt ära anda. Siis me viitsime seda ikka teha ka. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Juba kaua on juurutatud prügi sortimist, sest liigiti on jäätmeid lihtsam taaskasutusse suunata. Pakendeid, paberit ja klaasi saab kõike ühel või teisel viisil uuesti kasutada, sellest uued pakendid, paberi ja klaasesemed valmistada. Rääkimata sellest, et nüüd juba tehakse plastpudelitest kangast, mis pikendab plasti kasutatavust märkimisväärselt.