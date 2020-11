Kell saab pool kaks päeval, kui Valgeranna sillal on külili sinine sõiduauto, kust kostab appikarjeid. Teine auto on lennanud üle sillapiirde kaldale katuse peale, sealt on kuulda valuoigeid. Kolmas sõiduk tossab ja on mõnikümmend meetrit eemal sõitnud vastu puud.