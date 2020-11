Täna 30 aastat tagasi: sõudelegend kindlustas maakera kuklapoolel MM-tiitli

Austraaliale kuuluval Tasmaania saarel hakkab peagi saabuv suvi kevadelt aegamisi teatepulka haarama. Maailma tippsõudjad on juba mitu päeva jaganud maid, kes pääseb püünele ehk medalisõitu, kellele jäävad tühjad pihud. On 1990. aasta 3. november, sõudmise MMil ülitähtis päev: finaalis haaravad aerud maamuna parimad ühesemehed, et selgitada algava aastakümne esimene valitseja.