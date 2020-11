Vibustaadioni nimel rühmatakse Vargamäe Andrese moodi

Vana kuiva liivast platsi ei pidanud üle poole sajandi vältel iseäranis palju hooldamagi, et ideaalsed vibuspordi harrastamise tingimused säiliksid: valge vaip on sulanud ka kõige lumerohkemate talvede järel kiiresti ja rohigi ei lokka seal ülearu.

Mõnekümne meetri kaugusel metsatuka taga on maa aga märg ja savine ja selle kuivendamiseks tuleb veel hullumoodi vaeva näha. Praeguseks on sel maal Vargamäe Andrese moodi tööd juba rühmatud. “Tööd on väga kõvasti olnud,” kinnitas suvepealinna Meelise vibuklubi eestvedaja ning treener Leili Kukk.