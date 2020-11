ARVAMUS ⟩ Teet Roosaar: Räägime asjast

4. novembril avaldatud uudise kõrval ilmunud arvamusloos rõhutab ajakirjanik, et igal Eesti kodanikul on õigus küsida asutustelt teavet nende tegevuse kohta. Jah, see on põhiseaduse järgi üks kodanike põhiõigusi, samal ajal võib kohustus anda infot olla piiratud teiste õigusaktidega. Näiteks ei tohi linnavalitsus avalikustada, kes toimetulekutoetusi saavad.

Suvel tegi linnavalitsus justiitsministeeriumile ettepaneku muuta avaliku teabe seadust, kehtestades riigilõivu või teenustasu teabenõuetele, mis ei puuduta teabenõudja subjektiivseid õigusi või kohustusi. Peale selle oleks õigustatud tasu kehtestamine alates kolmandast sama teemat puudutavast teabenõudest juhul, kui teave on varem väljastatud, või alternatiivina võimalus korduvale samasisulisele teabenõudele vastamata jätta.

Justiitsministeerium vastas, et probleem on ulatuslikum kui ühest perekonnast sadade teabenõuete ja selgitustaotluste esitamine. Ministeerium on näiteks hädas vanglatele ja vanglaametnikele saadetava pöördumiste tulvaga.

Pahatahtlik kodanik võib viie tööpäeva jooksul soovida kõiki maksumaksjate raha kasutamisega seotud dokumente, mille esimeses lauses on täht A.

Mõistmaks, milliseid teabenõudeid võib ametiasutustele esitada, toon teoreetilise näite. Pahatahtlik kodanik võib viie tööpäeva jooksul soovida kõiki maksumaksjate raha kasutamisega seotud dokumente, mille esimeses lauses on täht A. Teabenõude täitmisest keeldutakse, kodanik kaebab andmekaitse inspektsioonile, mis leiab, et teabenõude täitmata jätmine oli õigustatud. Järgnevalt võtab kodanik ette ülejäänud tähestiku, kaasates abikaasa, kes samasugustes teabenõuetes ja selgitustaotlustes asendab sõna „ja” sõnaga „ning” .

Kõik see võtab meeletu osa ametnike tööajast. Ajakirjanik leiab, et kui üks ametnik vastab ligemale 1,3 päringule aastas, ei tohiks see üle jõu käia. Sellises keskmise väljaarvutamises on kaks viga: teabenõudeid ei saadeta kõigile ametnikele ja neid ei esita kaugeltki kõik kodanikud. Keegi ei taha ära võtta inimeste õigust näha end puudutavaid dokumente, küsimus on endasse mittepuutuvate masspäringute piiramises.

Ma ei mäleta ühtegi ajakirjanike teabenõuet, mis oleks vastamata jäänud. Enamasti polegi neil vaja bürokraatlikku protseduuri läbida, sest ma vastan nädalas kümnetele küsimustele ja soovi korral saadan dokumendi või selle osa, kui see pole just seadusega keelatud.