Saarde abivallavanem: Tuugenid metsade kohal kui ülevõllikiiged õuemurul

​Kui veel aastakümme tagasi kattis AS Eesti Energia oma 1500megavatist võimsust ületavate põlevkivijaamadega kogu riigi elektrivajaduse ja suutis mahukalt eksportidagi, siis praeguseks on kavandatavate meretuuleparkide koguvõimsus sellest mitu korda suurem. Ainuüksi Hiiumaast 12 kilomeetri kaugusele merre on kavandatud 100–160 tuugenit kuni 1100megavatise võimsusega. Suur osa hiidlastest, kelle elu- ja töökohast jääks tuugenite “mets” palju kaugemale, seisavad kaalukatel põhjustel selle vastu.