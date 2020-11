Sinikeel-skingi üks silm on kinni ja eritab mäda. FOTO: Erakogu

Aastaid on võetud jutuks, kas loomi peaks müüma poodides. Osa inimesi peab seda suisa piinamiseks, arvates, et kauplustes on lemmikute elamistingimused kasinad ega pöörata seal küllaldaselt tähelepanu nende tervisele. Nii käib loomasõber Kaija Kuningas sageli eri poodides vaatamas, kuidas sealsed asukad elavad.