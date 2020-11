Fjordide maal treeniv Eesti suusakoondislane: On näha, miks Norra suusatamine nii heal tasemel on

Alvar, olete nüüd neli kuud Norras olnud. Mis mulje sealne elu on jätnud?

Väga hea! Kui räägime treeningutest, siis on selge erinevus sees: siin on, mida õppida. Treeningutingimused on paremad kui kunagi varem. On näha, miks Norra suusatamine ikkagi nii heal tasemel on. Siin on hästi palju gruppe ja selles, kus mina olen, on sportlased professionaalsed ja treenivad teadlikult.