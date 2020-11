Kalmistu autoväravat hakatakse huligaanide pärast lukku keerama

Kaebused on nüüdseks jõudnud linnavalitsuse haldusteenistuse ja Pärnu Postimeheni. Samal ajal kinnitas linnale kuuluvaid kalmistuid haldava Pärnu Haldusteenuste juhataja Riho Lääts, et iga päev avaldavad kümned inimesed Uulu surnuaia väravas kalmistuvahile tänu, et autodega sinna enam luba küsimata sisse sõita ei saa, sest värav on lukus. Peale selle on värava kohale juba ammu paigaldatud sissesõitu keelav märk lisatahvliga, kus kirjas, et edasi tohib autoga sõita ainult kalmistu omaniku ehk Pärnu linnavalitsuse loal.