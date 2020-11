Alar Raudoja: Soovida võib ükskõik mida, aga tuleb siiski seista kahe jalaga maa peal

Tellijale

Kesklinna rajatavat kunstihoonet, mille käekäigu eest hakkab vastutama linnagalerii, ootab ta pikisilmi, sest see võimaldab Pärnusse lõpuks ometi tuua suuri, uhkeid ja kõrgetasemelisi näitusi. Potentsiaalsesse Läänemere pärli – kunstisadamasse – suhtub ta skepsisega, küsides, kas meil ikka on vaja ehitada jõele kosmosejaama, uue kunsti muuseumi ümber toimuvat võrdleb aga ­mulli lõhkemisega.

Alar Raudoja, linna allasutuse juhina olete aastaid leppinud nende galeriipindadega, mis teile on antud ja need on olnud üsna pisikesed. Kas nüüd, kui uue kunstihoone ehitus on tõsiselt ette võetud, olete sama resoluutne, kui Mark Soosaar on olnud uue kunsti muuseumi uue pinna nõudmistega? Saate nüüd lõpuks seda, mida soovite?