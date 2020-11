Esimene kord ei meeldinud eksamineerija, sest too kippus liialt ette ütlema, kuhu minna ja mida teha. Teisel korral oli üks “pagana homo”, vähemalt Antsu enda sõnutsi, teele sattunud. Liiklusseadus küll keelab inimesi diskrimineerimast. See tähendab, et kõik tuleb üle tee lasta, olenemata inimese iseärasustest. Kaval-Ants seda aga ei teadnud. Isegi kui oleks teadnud, ega ta seda “paganama homot” ikka üle tee oleks lasknud.