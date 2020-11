Enn Kuslap: Laste kojutulek ise on juba sündmus

Karjamõisaid on Pärnumaal vähemalt kaks. Uulus on Karjamõisa talufarm ja Suigus Karjamõisa lihatööstus. Kuidas väljastpoolt inimene neil vahet teeb?

Alustasime tegevust Uulus ja Karja­mõisa nimi jäi ettevõttele külge sellepärast, et see paiknes Karjamõisa kinnistul, mille omanik seda rentis ja pärast maa ostmist pani oma tootmistalule selle järgi nime. Aga ühenimelisus eksitab. Mulle helistatakse ja ­küsitakse mune või siis aastasi ­munevaid kanu ning tallu helistatakse loomade ja liha pärast. Juhtunud on sedagi, et teenuse tellija sõidab loomadega Uulu välja ja seal selgub, et tal on vaja Are lähedale Suiku tulla. Võe­takse kaardi järgi Karjamõisa ­talu ega mõeldagi pikemalt.