Noored otsisid lahendusi nii vaimse tervise probleemidele kui valimispassiivsusele

Igas osaluskohvikus arutatakse kaht riiklikku ja vähemalt kaht kohalikku teemat. See aasta olid üleriigilised teemad “Kas valimised suruvad mind kasti?” ja “Head otsustajad – otsustage lõpuks ära!”. Kohalikud teemad pakkusid noored ise – need olid “Kuhu suunas liigub Pärnu?” ja “Vaimse tervise teemadel noorte silmaringi arendamine”.

Noored jõudsid järeldusele, et valimised ei suru neid raamidesse, kui ise olla teadlik. Selleks on aga vaja koolidesse paremat kodanikuharidust kui praegu. Pakuti mitu lahendustki: poliitikateemaline valikaine alates 8. klassist, virtuaalreaalsusmäng “Mis juhtub, kui sa valima ei lähe?”, valimissimulatsioonid ja (erakondadeülesed) debatid koolides.

Pärnu suuna teemalist arutelu juhtis Laura Kiviselg. Ta leidis, et noortele tuleks anda rohkem võimalusi, et unistada ja ideid välja käia, sest nii oskavad noored juba praegu probleemidele tähelepanu pöörata. “Minule kui noortevaldkonna töötajale jäi eriti kõlama Pärnu kui eeskujulik noorte linn ehk asula, kus noortel on võimalik end teostada nii noorteorganisatsioonis kui lihtsalt noorena ning noortega tegelevatel organisatsioonidel on võimalus noori sellel teekonnal toetada,” lausus ta.