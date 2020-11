Paf Openil võidutses soomlane Otto Virtanen

Paf Openi pühapäevases finaalis kohtusid 19-aastane soomlane Otto Virtanen (ATP 681.) ja Saksamaal resideeruv 30-aastane Venemaa tennisist Yan Sabanin (ATP 910.). Sabanin on parimal juhul asunud maailma edetabelis 598. kohal. Tema kontos on 13 paarismängu esikohta ITF-i turniiridel. Üksikmängus tal tiitlid puudusid, seega seekord oli hea võimalus see viga parandada.