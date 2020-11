Pärnu korvpallur tegi Rumeenia klubi eest debüüdi

Täna läheb Miercurea Ciuc CSM vastamisi valitseva Rumeenia meistri CSM CSU Oradeaga. Tuleb raske mäng. “Kohalikud ütlesid, et nad on teistest praegu peajagu üle,” nentis Raadik, kes kavatseb võtta mängust tugeva vastasega viimast. “Kaheksa kuud polnud mänginud, tunnetus on vaja tagasi saada. Iga mäng on praegu kulla hinnaga.”