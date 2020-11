“Ehmatasin hommikul ikka päris korralikult ja praegugi on veel pisar silmas,” kirjeldas Pärna oma tundeid tunnustusest kuuldes. “Ma poleks kunagi osanud seda arvata. Päris ausalt!”

“Ma hindan seda väga kõrgelt ja arvan, et see on Eestis mõistes kõige suurem tunnustus, mida üks tantsuõpetaja võib üldse saada,” sõnas Pärna.