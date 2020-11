Kaks nädalat saab tasuta vabaneda autoromust

Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle.

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle kümne aasta vanad, kuid pole aastaid läbinud tehnoülevaatust ega ole neil liikluskindlustust. 18. novembrist 2. detsembrini viivad Eesti autolammutuste liit, Kuusakoski AS ja BLRT Refonda seisma jäänud autoromud omaniku kutse peale tasuta ära.