Hillar Talvik: Aeg on hakata langetama bussipileti hinda

Samal ajal hakkasid mujal Eestis elavad inimesed peagi kurtma, et Pärnu linnabussides on turistile pilet palju kallim kui ülejäänud linnades. Külalised, keda me tegelikult väga ootame, olid hämmastunud ja pettunud, nähes, et nad ei ole Pärnus teretulnud. Olgu nad siis spaaturistid, suveks lapselapsi hoidma tulnud vanaemad või vanavanematele külla tulnud lapselapsed mujalt maakondadest – liiga kallite piletite ostmist püütakse vältida.