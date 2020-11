Kuigi metsiste areaal on ulatuslik, eelistavad nad siiski vähekäidavaid vanu okaspuu- või segametsi, põhiliselt rabamännikuid. FOTO: Karl Adami

Päris sageli valdab mind vaikses, pea helitus metsas ­liikudes tunne, et keegi jälgib mind. Sügisene hämar metsaalune lisab müstilisust juurdegi. Mind võib uudistada nii pisike värbkakk, väike-kirjurähn, pasknäär kui ka sootuks keegi suurem. Mõnikord on metsaelanikel hõlpsam püsida mõnda aega paigal ja oodata, et sissetungija mööduks. Eriti sügistalvisel ajal, mil ressurssidega ­pole priisata. Sarnast taktikat olen viimaste aastate jooksul märganud mõtuste puhulgi.