Ametist lahkuv Rainer Aavik: 2022 päeva abilinnapeana

Pärnu abilinnapea Rainer Aavikul on täna viimane tööpäev.

Pärnu on viimaste aastatega teinud läbi murrangulise arengu. 2022 päeva suvepealinna abilinnapeana on andnud mulle hea võimaluse rakendada seniseid teadmisi, õppida ja õpetada ning koos Pärnu sõpradega hoolitseda selle eest, et homne tuleks parem kui eilne.