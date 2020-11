Häädemeestel pandi kasvama viiemeetrine jõulupuu

See harilik kuusk toodi Häädemeestele Tartumaalt Ignase puukoolist. Istik on umbes viis meetrit kõrge ja koos juurepalliga kaalus üle 500 kilogrammi.

Et tegemist on istutatud puuga, jääb see Häädemeeste alevikku kaunistama pikaks ajaks. Järgmised kaks aastat rõõmustab kuusk inimesi küll loomulikus ilus, sest jõulutulesid ei tohi enne puu juurdumist võra külge panna – nii tagatakse puu elujõulisus. Küll aga mähitakse noore kuuse kõrval kasvav mänd esimeseks advendiks tuledesse.