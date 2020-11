Aavik vastutas üle viie aasta Pärnu planeeringute ja arengu eest. Tuleva nädala esmaspäevast asub ta tööle sotsiaalministeeriumis, kus projektijuhina hakkab vastutust kandma valdkonna lähikümnendi suurimate investeeringute eest. "Tunded on kahetised ja natuke on kurb ka, kuna päris palju on tööd tehtud ja tuleb loota, et seni tehtuga minnakse edasi," avaldas Aavik enne suuremat pakkimist. "Ma kavatsen volikogust kõvasti järelevalvet teha."