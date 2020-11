Praegu on seis põhihariduses selline, et olen sunnitud oma kolmandas klassis käiva poja saatma hommikuti kooli nuttes, sest lapse jutu järgi on ta koolis täiesti üksi jäetud. Ta tunneb, et kool käib talle üle jõu ja ta ei suuda sellega hakkama saada. Tema joonistused on koledad ja mitte keegi ei aita teda, kui tal on raske. Ja need on üheksa-aastase lapse sõnad.