Loomast teatas päästeametile kohalik elanik, kes kirjeldas, et nägi abivajajat looma oma koduaknast ning tormas seepeale õue teda otsima. Otsingud kestsid ligemale tunni. “Siis ma nägin, et ta jooksis metallikolina saatel Liiva tänava äärsete garaažide taha,” kirjeldas naine. Lisades, et just sel hetkel saabusidki päästjad ja keskkonnainspektsioon punasaba aitama.