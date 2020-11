In memoriam Arno Maidla

Huvi mere ja kalapüügi vastu tekkis juba varases nooruses. See juhtis Arno Maidla merehariduse arendamise okkalisele teele Pärnu merenduskeskuses. Pärnumaa ja Kihnu noormehed olid juba lapsepõlvest merega kokku kasvanud ja just neid üritas Arno jõu ja nõuga merele aidata. See oli võimalus õppida meretarkusi ja jõuda meredele neilgi noormeestel, kes Tallinna või Peterburi merekooli eri põhjustel ei jõudnud. Merehariduse andmiseks oli vaja luua materiaalne baas, hankida või valmistada õppevahendid, koostada ja kinnitada rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele vastavad õppeprogrammid ja leida kvalifitseeritud õppejõud. Igapäevased majandusmured siia juurde. Taasiseseisvunud Eesti Vabariik oli vaene ja raha nappis igas valdkonnas. Pärnu merenduskeskusele ei jõudnud reaalselt midagi.