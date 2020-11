Kooli ja hooldekodu koroonakolle kahekordistas lähikontaktsete hulka

Pärnumaale lisandunud kümme nakatunut said viiruse hoolekandeasutuses, kahel juhul nakatuti töökohal ja kahe juhtumi asjaolud on selgitamisel.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami jutu järgi on Pärnumaal kaks kollet: Pärnu Mai koolis on kaheksa nakatunut ja Jõõpre Kodus 13. Koldeks loeb amet kohad, kus on avastatud üle viie nakatunu.

Terviseamet jälgib Pärnumaal 633 lähikontaktset. Eile oli see arv 335. Arv kasvas ööpäevaga hüppeliselt, kuna positiivse proovi andis eile veel üks Mai kooli õpetaja, kellega kokku puutunud koolipere liikmed täiendavad nüüd lähikontaktsete ridu.

Mai kooli direktori Silja Kikerpilli sõnutsi on 5.–9. klassi õpilased esmaspäevast olnud koduõppel. Positiivse testitulemuse saanud viie õpilase klassikaaslased on eneseisolatsioonis. Nakatunud on kolm õpetajat.

Üleeile laustestitud Jõõpre Kodu koldest on tänase seisuga positiivse proovi andnud 13 inimest. Neist kaks on hooldekodu töötajad. Külastajaid Jõõpre hooldekodusse ei lubata, kliendid ja nende lähedased saavad suhelda videopildi vahendusel.

Välistamaks valenegatiivsed tulemused, tehakse Jõõpre Kodus negatiivse proovi andnutele tuleval nädalal kordustest. Juhkam loodab, et nädala esimeses pooles. “Testimisel on tekkinud järjekorrad ja see mõjutab ka laustestide tegemist,” selgitas ta ja lisas, et ametis on arutluse all küsimus, kas ja kuidas testida ülejäänud hooldekodudes.

Eile teatas teater Endla kahe lavastuse asendamisest selle nädala mängukavas, põhjuseks toodi etenduses osaleva näitleja kokkupuude pärgviirusesse nakatunuga.

Pärnumaal on viimase kahe nädala jooksul COVID-19sse haigestunud 60 inimest. Pärnu haiglas on kuus patsienti, neist kaks Jõõpre Kodu elanikku, kes hospitaliseeriti muu terviserikke tõttu.

Terviseametis töötab Pärnumaal kolm koroonadetektiivi, üks neist lisandus hiljuti nakatunute arvu kasvuga. Detektiivide ülesanne on suhelda positiivse testi tulemuse saanutega, et selgitada välja nende lähikontaktsed ja nendega ühendust võtta.

Juhkami andmeil on ametis täitmata üks vaneminspektori koht, kelle ülesanne on tuvastada eneseisolatsiooni- ja karantiininõuete rikkumise juhud ja neid menetleda. “Lähikontaktsete arv on plahvatuslikult tõusnud ja me vajame abi. Politsei- ja piirivalveamet on nõus meid aitama,” täpsustas Juhkam muudatust, et lähipäevadel hakkavad põhitöö kõrvalt lähikontaktsetega ühendust võtma häirekeskuse töötajad.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi taas Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 123 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 80, Pärnumaale 14, Tartumaale kümme nakatunut, mujale maakondadesse alla kümne. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravil on riigis 72 inimest, nendest intensiivravi vajab üheksa.