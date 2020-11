SUUR PILDIGALERII ⟩ Eesti moodsaimas ujulas selgusid Pärnumaa meistrid, vanim vees rühkija oli 84aastane

“Kõik käib automaatselt, see on super! See on meie unistus olnud juba pikka aega,” rõõmustas mõõduvõtu korraldaja, Pärnu spordikooli ja ujumisklubi UCA treener Marika Tikkerbär, kelle andmeil käis kahepäevasel tšempionaadil uuest basseinist läbi umbes 70 ujujat, kellest enamik trennilapsed.