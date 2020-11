Sügisulu peakorraldaja Helen Erastus märkis, et uudsetes oludes tuli neil alustuseks luua platvorm, kuhu noortel lauljatel ja nende juhendajatel oleks võimalik demosid saata. Selleks tegid pärnakad koostööd Kuressaare üleriigilise solistikonkursi Solistica korraldajatega. Videote ettevalmistaminegi tekitas palju küsimusi, sest juhendajad ei olnud sellega varem kokku puutunud.

Muudatused tekitavad alati kõhklusi ja kõik juhendajad ei pruugi nendega kaasa minna. Kui viimastel aastatel on Sügisulul osalenud üle 200 noore, siis sel aastal oli neid 182. Erastuse hinnangul on seegi väga suur arv. Finalistid valitud, on lõppkontsertideks valmistumine, suhtlus bändi ja žüriiliikmetega, auhindade muretsemine käinud juba tavapärases rütmis.