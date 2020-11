Täiskasvanute gümnaasium läheb uuest nädalast distantsõppele

PTG direktori Karin Kurvitsa sõnutsi ei too distantsõppele üleminek kooli töös suuri muutusi. “Meil on selline kord, et kõik kursused, sõltumata sellest, kas need on tava- või e-õppe omad, on koostatud niimoodi, et esimesest päevast on kogu materjal õppijale veebis kättesaadav,” selgitas koolijuht. Distantsõppele jäävad õppurid nädalaks ja kui nakatunuid ei lisandu, naaseb koolipere kontaktõppe juurde.